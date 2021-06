4 mois ferme pour le “gilfeur” de Macron

L’auteur présumé de la gifle infligée au président de la République lors d’un déplacement à Tain l’Hermitage, dans la Drôme, était jugé ce jeudi 10 juin en comparution immédiate, deux jours après les faits.

Âgé de 28 ans, Damien T., l’agresseur d’Emmanuel Macron, a été présenté ce jeudi matin devant le procureur de la République en vue de sa comparution immédiate cette après-midi, pour « violences sans incapacité sur personne dépositaire de l’autorité publique », a indiqué dans un communiqué le procureur de la République Alex Perrin.

Le « gifleur » a reconnu les faits et a demandé à être jugé immédiatement. Emmanuel Macron lui, a choisi de ne pas porter plainte et, interrogé par BFMTV, a appelé à “relativiser” : « Ne faisons pas dire à cet acte imbécile et violent plus qu’il ne faut lui en faire dire », a-t-il déclaré.