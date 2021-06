Zones frontières : Macky Sall loue les réalisations du Puma

Le président Macky Sall est, depuis samedi, en tournée économique dans le Nord du pays. Lors de son passage à Podor et dans l’île à Morphil, le chef de l’Etat a loué les réalisations du Coordonnateur National du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et territoires frontaliers (PUMA). Selon lui, Moussa Sow par ailleurs Maire de Walaldé fait un travail remarquable. Le dernier en date c’est la remise de 16 ambulances modernes aux régions de Saint-Louis et Matam. La remise symbolique a été effectuée, ce dimanche, par le Président Macky Sall à Cascas (Saint-Louis) où des milliers de jeunes, hommes et femmes scandaient le nom de Moussa Sow. Une occasion pour eux de remercier le coordonnateur du Puma qui, a encore montré au président Sall qu’il est le lion de l’île à Morphil. S’agissant des ambulances, sur 50 reçues par le Puma, 9 ont été réservées à la région de Saint-Louis et 6 à la région de Matam. Il s’agit d’ambulances tout terrain de dernière génération mises à la disposition des structures sanitaires des régions du Nord. Les localités bénéficiaires sont très éloignées et enclavées.

Les ambulances de la région de Saint-Louis sont réparties entre les départements de Dagana (4) et de Podor (5). A Podor, les localités de Mboyo, Dodel, Sinthiou Dangde, Demette et de Walaldé vont bénéficier chacune d’une ambulance toute neuve. Pour Dagana, les localités bénéficiaires sont Richard Toll, Diama Ndiattene et Rosso Sénégal. La remise des ambulances de Matam est prévue lors de son passage dans cette région.