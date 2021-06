Pose de la première pierre de l’ISEP de Matam mercredi

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, sous la houlette de Dr Cheikh Oumar Anne, est en train de marquer la tournée économique du chef de l’Etat dans le Nord, par des inaugurations et des poses de première pierre. Après l’inauguration de l’Espace numérique ouvert (ENO) de Podor et la pose de la première pierre de celui de Bokidiawé, le président de la République va présider, ce mercredi, dans l’après-midi, la cérémonie de pose de la première pierre de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Matam.

D’un coût estimé à 5 milliards de FCFA, cet établissement aura une capacité d’accueil de 3000 étudiants.

Pour rappel, c’est à la suite de la réforme de l’Enseignement supérieur, à la suite d’une concertation nationale, qu’il y a eu une directive forte du président de la République pour la réorientation de l’éducation vers les formations professionnelles courtes. C’est dans ce dessein que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation, est en train de mettre en œuvre un réseau d’ISEP.