L’état débloque 10 millions pour son rapatriement

Le corps de Lotaly Mollet, l’étudiante décédée suite à une agression se trouve toujours à la morgue de l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. D’après son tuteur, Amadou Sow, repris par Les Echos, c’est à cause des parents de la jeune fille qui devaient venir à Dakar pour les besoins du transfert du corps. Le père et le frère de la défunte sont attendus à Dakar demain jeudi, 17 juin. La cérémonie de levée du corps est prévue le mardi, 22 juin, à l’hôpital Aristide Le Dantec. Et c’est dans son village natal, situé à Pointe Noire qu’elle sera inhumée.

