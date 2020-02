DJIDIACK ET CIE PASSENT LEUR DEUXIÈME NUIT AU COMMISSARIAT

Djidiack Diouf passe sa deuxième nuit au commissariat central de Dakar. Le manager de Viviane Chidid, impliqué dans une affaire de trafic de visas, a bénéficié d’un second retour de parquet. Arrêté vendredi dernier, 7 février 2020, il n’a toujours pas fait face au procureur.

Son face à face avec le magistrat instructeur se fera, certainement, demain mercredi, 12 février 2020. Les mis en cause sont poursuivis pour associations de malfaiteurs, trafic de migrants et faux et usage de faux.