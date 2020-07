2STV: POURQUOI DONC A-T-ON VIRÉ BEN MACTAR ?

La 2Stv a viré son directeur de l’information, ce jeudi 23 juillet. La décision a été prise par M. Elhadji Ndiaye, Président directeur général de Origines SA à la suite d’une brève rencontre avec Ben Mactar Diop. Un face à face que ce dernier n’est pas prêt d’oublier.

Lors d’un entretien avec Ben Makhtar Diop ce jeudi, M. Elhadji Ndiaye lui a rappelé toutes ses fautes ayant abouti à son limogeage de la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Il s’agit entre autres, de « chantages faits à ses invités, obligés de verser de l’argent pour participer à ses émissions, de l’argent de la publicité non reversé à la direction commerciale de 2Stv… ».

Un dernier avertissement avait été servi à Ben Makhtar Diop lors d’une réunion, en présence de tous les responsables de 2Stv. Rencontre au cours de laquelle il a demandé pardon et a promis de ne plus se faire rappeler à l’ordre.

La direction de 2Stv qui a pu remonter jusqu’aux auteurs des articles, a eu la preuve que Ben Makhtar commandait des publications sur plusieurs sites internet de la place pour dénigrer la 2stv, télévision où il exerçait pourtant les fonctions de directeur de l’information.

Mieux, il y a quelques semaines, Ben Mactar a demandé et obtenu de la 2Stv un prêt d’un million cinq cents mille francs Cfa (1 500 000) en vue de « régler quelques problèmes », avait-il mentionné dans sa lettre en date du 26 mars 2020.

Ce qui ne l’a pas empêché de continuer ses basses œuvres, note la direction. Il y a quelques jours, la presse a annoncé le départ de Ben Makhtar de la 2stv, mais quand les responsables de la télévision ont voulu en savoir davantage, il a nié l’information. Il a même précisé avoir déjà calé son invité, ce samedi 25 juillet, un député, pour l’émission « C’ à dire » qu’il animait avec l’ex miss Sénégal, Fabienne Felho.

N’en pouvant plus avec ce jeu de yoyo de la part de quelqu’un à qui tout a été accepté à la 2stv : poste de responsabilité, un bon salaire, indemnités, véhicule… la direction a décidé tout bonnement de mettre un terme au contrat qui le liait à Ben Makhatar Diop. La rencontre entre ce dernier et M. Elhadji Ndiaye a duré quelques minutes, et c’était juste pour lui notifier son limogeage et lui demander de rendre le véhicule que la 2stv lui avait remis.

Lii Quotidien