C. Dieng, B. Guèye et A. A Kennet étudiants ont été arrêtés pour prostitution masculine, selon L’AS, qui donne l’information. Les étudiants mis en cause dont un en Médecine ont comparu avant-hier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils ont été condamnés à 18 jours de prison ferme.