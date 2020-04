30 cas communautaires: L’inquiétude de Macky

Le Sénégal enregistre 30 cas communautaires infectés par le Covid-19. Une situation qui inquiète le chef de l’Etat.« L’accroissement des cas communautaires est plus que préoccupant. C’est une situation grave ! Ensemble, mes chers compatriotes, soyons plus vigilants et mobilisés face à cette nouvelle donne. Respectons les mesures édictées pour éviter une propagation générale », a-t-il tweeté ce vendredi 17 avril 2020

