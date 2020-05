Ousmane War, Coordonnateur de l’Apr en Belgique, est accusé d’avoir fait bénéficier à son épouse 300 euros de l’aide financière Force covid-19, destinée aux Sénégalais de la diaspora impactés par la pandémie. Des accusations que le concerné bat en brèche.

“J’ai appris avec surprise que, par communiqué diffusé aujourd’hui (Ndlr : hier, vendredi 29 mai 2020) par quelques organes de presse en ligne, un certain Mamadou LY qui se fait passer pour le Secrétaire général de l’APR de Belgique m’accuse d’avoir fait indûment bénéficier à mon épouse d’un montant de 300 euros tirés de l’aide aux Sénégalais de la diaspora impactés par la Covid-19…“, peut-on lire dans le communiqué.

A cet effet, M. War a tenu à démentir, “formellement” et “sans réserve” ce qu’il qualifie d’ “allégation“. “Je précise que ni moi ni ma chère épouse n’avons bénéficié, ni de près, ni loin d’une quelconque aide dans le cadre de la résilience contre la Covid-19. Par ailleurs, en tant que coordonnateur de l’APR de Benelux, je suis à même d’informer l’opinion publique qu’il n’existe, dans notre Partie un Mamadou LY, Secrétaire général de l’APR de Belgique…“, souligne Ousmane War.

“Je précise aussi que je suis un agent de l’ambassade du Sénégal à Bruxelles recruté, localement sans qualité de diplomate. Et je ne suis non plus membre du comité chargé de la répartition des aides parmi nos concitoyens de la Diaspora. Toutes ces précisions sont pour dire que ces accusations sont l’ œuvre d’encagoulés qui n’ont pas les nobles moyens de leur ambitions politiques. Et c’est vraiment dommage pour l’image de notre classe politique…“, a-t-il regretté.