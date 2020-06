300 millions pour la réfection d’un bateau: Alioune Ndoye plaide pour un budget dédié à la recherche

Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye, a visité la réfection d’un bateau de recherche au port de Dakar. Un budget de 300 millions F Cfa a été dégagé pour les travaux dudit navire qui a cessé de fonctionner depuis 2017. Il a plaidé pour un budget de fonctionnement dédié à la recherche en mer.

La recherche dans le domaine maritime est le parent pauvre dans les financements au domaine maritime. C’est un constat fait à la suite de la visite du ministre de la pêche et de l’économie maritime. Alioune Ndoye a visité la réfection d’un bateau de recherche au port de Dakar. Selon le ministre, ce navire de recherche avait un problème de fonctionnement depuis 2017. « Ce problème est lié au budget pour le carénage nécessaire pour le mettre à niveau. Ces travaux sont en cours grâce à la coopération entre l’Union européenne et que le ministère de la pêche a voulu dégager le montant nécessaire pour ces travaux », dit-il. Et de poursuivre : « Cette visite m’a permis de constater qu’il en faudra davantage pour reprendre les campagnes nécessaires. C’est un bateau qui est là depuis plus de 20 ans. C’est un travail de recherche et les acteurs nous feront le point pour couvrir cela. Mais le plus important est de savoir qu’un navire est un bâtiment qui doit avoir son équipage et employés qui sont chargés de l’entretien ».

De son avis, cet entretien doit être régulier et panifié à subir. « Nous allons nous atteler à cela pour que ce navire soit une référence et une fierté de la sous région, produit de la coopération avec le Japon », fait savoir le ministre. A l’en croire, ces recherches doivent être gérées de façon primordiale. « Elle doit avoir un budget de fonctionnement et une autonomie pour ne pas se baser d’une subvention que nous lui donnons », martèle Alioune Ndoye. Sur le délai des travaux, le ministre rassure qu’ils ne dépasseront pas un mois. « En septembre, il doit fonctionner et avec l’avancement des travaux, ce délai sera pris de court. On découvre en travail des faiblesses et qui nécessitent des travaux supplémentaires », dit-il. Le coût de cette réfection est estimé à 300 millions F Cfa.

NGOYA NDIAYE