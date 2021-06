Me Moussa Bocar Thiam se dédouane

La tournée économique du président Macky Sall au Fouta, du 12 au 19 juin dernier va-t-elle se poursuivre dans les tribunaux ? En tout cas des plaintes sont annoncées suite à ce que l’opposition appelle le recrutement des nervis. La dernière en date c’est le Collectif des Jeunes de Ourossogui qui a fait montre de sa volonté d’ester en justice Moussa Bocar Thiam, maire de la commune. Le collectif lui reproche d’avoir recruté des nervis, à l’occasion du séjour de Macky Sall dans leur cité, pour mater les manifestants. En conférence de presse, hier, le maire et agent judiciaire de l’Etat a soutenu qu’il s’agit de balivernes et invite l’opinion nationale et internationale de ne pas tomber dans le piège de ces opposants qui, selon lui, avec des œillères, ne verront jamais les projets futuristes initiés par le président Macky Sall mais ils préfèrent parler et spéculer sur des disant nervi qui leur ont empêché de s’exprimer. « Je voudrais que la presse sache que le président a été accueilli par des milliers de personnes partout où il est passé et je suis surpris que le demain de sa présence à Ourossogui que des personnes inexistantes, invisibles évoquent des plaintes fallacieuses ou des nervis », a-t-il dit. Avant de poursuivre : « ces personnes essayent d’exister avec cette tournée. Il est intolérable que des personnes sabotent la venue du chef de l’Etat. Il est aussi intolérable de faire du sabotage et de jeter des pierres à l’arrivée du cortège présidentiel accompagné de 5.000 jeunes fidèles exhibant leur fierté. Ce sont des personnes malveillantes qui n’ont pas réussi à avoir ceux qu’ils voulaient c’est-à-dire de voir des personnes blessées. La sécurité présidentielle est une sécurité absolue et optimale. Donc, cette plainte c’est des balivernes et nous l’attendons de pied ferme ». Evoquant justement la sécurité présidentielle lors de la tournée, l’agent judiciaire de l’Etat a martelé que les gens étaient sortis nombreux pour remercier le président Sall qui a fait plusieurs réalisations au Fouta et particulièrement à Matam.

« Aucun blessé n’a été noté à l’hôpital de Ourossogui malgré la provocation »

A l’en croire, il est évident qu’une telle marée humaine dans cette zone frontalière nécessite un dispositif de sécurité optimal et c’est l’occasion de remercier les forces de défense et de sécurité qui ont été à la hauteur. « Je salue le professionnalisme des forces de défense et de sécurité puisqu’aucun blessé n’a été noté à l’hôpital de Ourossogui malgré la provocation initiée au nom du Fouta par des personnes qui ne vivent pas parmi nous et qui ignorent tout de nos réalités et de nos valeurs », s’est-il réjoui. Sur une question de savoir ce qu’il pense des déclarations d’une partie de l’opposition qui reproche de faire une campagne électorale ? Le Maire rétorque que : « le président Macky Sall était en tournée économique et il faut savoir raison garder. Il est venu pour voir ses réalisations et l’impact de ses projets sur les populations. C’est important pour lui de venir s’enquérir de l’état d’avancement de sa politique. Les détracteurs parlent de campagne électorale mais je ne vois pas l’intérêt du président de faire une campagne. Et nous, nous voulons de temps en temps que le président et son gouvernement se déplacent dans nos régions pour voir l’impact de sa politique ». Interpellé sur la procédure de destitution qui a été enclenchée contre lui et qui porte les empreintes de ses premiers et deuxièmes adjoints suite à sa nomination comme Agent judiciaire de l’Etat, Moussa Bocar Thiam se veut précis. « Il n’y a aucun texte en droit qui interdit de cumuler les fonctions de maire et d’Aje. A ceux qui ont intenté cette procédure, je leur demande de descendre sur le terrain lors des prochaines locales pour essayer de me destituer. Je leur dis aussi qu’ils n’ont aucune chance parce que la population a réaffirmé sa confiance et sa satisfaction lors de la tournée du président Sall.