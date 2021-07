Les danseurs de Waly envoyés en prison pour un an

Les danseurs de Wally Seck à savoir Ameth Thiou et Amaty Badiane viennent d’être condamnés, ce mardi, à 1 an, dont 1 mois ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils ont été recinnus coupables d’attentat a la pudeur et d’acte contre nature. Placés sous mandat de dépôt depuis le vendredi 25 juin, les prévenus ont été arrêtés suite aux plaintes pour attentat à la pudeur introduites par l’Ong Jamra de Mame Mactar Guèye et le mouvement Nittu Dëgg dirigé par Abdou Karim Guèye alias Karim Xrum Xax.

Articles similaires