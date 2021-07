Ce que le défunt Doyen des juges avait confié à Sonko

Ousmane Sonko fait des révélations sur le défunt Doyen des juges Samba Sall. Le leader de Pastef qui reparle de l’affaire des 94 milliards pour laquelle il a été débouté par la chambre d’accusation de la Cour d’appel, rappelle que feu le doyen des juges, Samba Sall l’avait avoué devant ses avocats et son greffier, lors de son dernier face à face le 3 mars 2021, qu’il s’était fait taper sur les doigts par toute la hiérarchie étatique pour l’avoir simplement entendu en 2019 en qualité de partie civile. Ce refus d’informer de la chambre d’accusation, ne surprend guère Sonko. ‘’On n’en attendait pas plus de ce juge. Quand on est pressenti au remplacement du procureur de Macky Sall, il faut bien donner des gages à ce dernier qui considère que les postes de procureur, doyen des juges, présidents du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême, entre autres, lui appartiennent et leurs occupants lui doivent docilité et obéissance’’, fustige-t-il. Toutefois, Sonko signale avoir largement rempli son ‘’rôle de citoyen et de vigie dans cette affaire’’.

Articles similaires