Les tests PCR sont gratuits. La précision est de taille au moment où des cliniques et des pharmacies se sucrent, entre 12 500 et 25 000 F CFA, sur le dos des Sénégalais pris de peur par la vitesse de propagation du variant Delta.

20 000 tests à Dakar et 18 000 dans les régions

“Depuis la semaine dernière, 20 000 tests de diagnostic rapide ont été mis à la disposition de toutes les régions médicales du pays et des districts sanitaires, à Dakar, et 18 000 au niveau des régions. Ces tests sont gratuits. Il faudrait que les patients puissent effectuer le circuit, aller dans les centres de santé, pour pouvoir bénéficier de ces tests-là”, a tenu à préciser son vis-à-vis, Babacar Gueye, le directeur de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé et de l’Action sociale.