Pape Ndiaye recouvre la liberté

Le journaliste Pape Ndiaye est libre depuis ce lundi après avoir purgé sa peine. Il a été condamné à un an dont 3 mois de prison pour escroquerie. Le parquet avait requis un an de prison ferme, argumentant que «la partie civile avait sollicité Pape Khone Ndiaye pour faire sortir son patron, moyennant la somme de 2 millions de francs Cfa. Elle lui a remis 500 mille francs Cfa avec un reliquat et une décharge. Pape Demba Diop a donné le même modus operandi. Son frère était détenu et Pape leur a demandé de l’argent pour l’élargir de la prison de Kaolack. Ce dernier a été libéré, mais par d’autres canaux. Il disait avoir la possibilité de les faire libérer en sa qualité de chroniqueur judiciaire».