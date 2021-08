Covid : «Du matériel du public est vendu aux cliniques privés »

Docteur Babacar Niang a fait de graves révélations dans la gestion de la pandémie. Après Madiambal Diagne,le Médecin-Chef de Suma Assistance révèle que les centres de traitement des épidémies (Cte), qui avaient été installés sur l’étendue du territoire national, ont été démantelés.

“Du matériel du public est vendu aux structures sanitaires du privé.” “La maison de Serigne Mboup (CCBM), et d’autres revendeurs qui ont pignon sur rue, te sortent tout le matériel que tu veux. Ce n’est pas normal. Tout ministre de la Santé qui vient, la première recommandation qu’on lui fait, c’est de ne pas soulever ce lièvre. On achète par des revendeurs qui sont agréés. Il y a d’autres même qu’on voit, c’est des bricoleurs. Même eux, ils ont le formulaire. (Pour) les gants de protection, actuellement, si vous ne mettez pas 7 000 F CFA, vous n’avez pas une paire”, a-t-il dénoncé devant le Jury du dimanche (JDD).

Il ajoute: “Au ministère de la Santé, quand vous commencez à travailler là-bas, il y a une caisse, et vous recevez votre part tous les mois. Ça part de là-bas : on te fait une commande de deux milliards F CFA, tu amènes 100 appareils, on t’en prend dix, on te rend les 90. Qu’est-ce que vous allez faire de ces 90 appareils ?”