Le directeur de l’hôpital Dalal Jamm, décline la situation du Centre de traitement des épidémies de l’hôpital Dalal Jamm dans la lutte contre le Covid-19 ?

“L’hôpital a une capacité de 100 lits. Compte tenu de la demande, on est en train de l’étendre à 140 et en plus de la réanimation, ce sera 145 lits. Nous faisons de notre mieux. C’est la capacité la plus grande de tous les Cte”, a déclaré Moussa Same Daf

Quid des lits de réanimation ? “On en a 4 lits. Là également nous sommes en train de l’étendre de 6 à 9 lits de réanimation.”