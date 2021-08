Kaolack : Un camion malien écrabouille un taxi et fait 4 morts

Un horrible accident vient de se produire au cœur de ville de Kaolack,un camion malien a heurté par derrière un taxis urbain qui avait à son bord 5 personnes.

Le bilan est là et très lourd,sur les cinq passagers du taxis,4 sont morts sur le coup et un seul a survécu.

À l’heure actuelle, Kaolack est agitée, certains acteurs du transport et des populations kaolackoises ont attaqué et saccagé des bus malien , selon ces derniers,les chauffeurs Malien se montrent toujours irresponsables et tuent des sénégalais périodiquement et il urge de leur recadrer

La police en collaboration avec la gendarmerie est en train de remettre l’ordre.