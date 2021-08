Série Cirque noire: Les acteurs arrêtés

Les acteurs de la série « Cirque noir » ont été arrêtés, ce lundi. Selon des sources policières, il s’agit de 17 jeunes, acteurs, producteur et réalisateur, interpellés entre Saly, Mbour et Ngaparou. Ils sont poursuivis pour attentat à la pudeur, outrage public et diffusion d’images contraires aux bonnes moeurs. Et sont actuellement détenus dans les locaux de la Division spéciale de la cybercriminalité de Dakar.

Suite à une plainte déposée par JAMRA, ses alliés du CDVM et DQWI, le mercredi 11 août dernier, le producteur, les acteurs et actrices de la série « cirque noire » étaient activement recherchés par les hommes du Commissaire Aly Kandé de la Division Spéciale de Cybersécurité.