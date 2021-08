Réunion d’urgence au Palais: Le document présenté à Macky

Le président Macky Sall a convoqué une réunion d’urgence, au palais de la République. Cette rencontre a pour but d’évaluer le dispositif de prévention et de gestion des inondations.

La réunion a eu lieu autour du président Macky Sall, avec notamment le ministre de l’Intérieur, et le ministre de l’Eau et de l’assainissement, pour faire le point sur les inondations après les fortes pluies , et évaluer le plan décennal de lutte contre les inondations. Ce plan, lancé par le président Macky Sall lui-même dès son installation pour la période 2012-2022, porte sur un montant de près de 767 milliards de francs CFA.

Un document qui porte sur le financement, l’état d’éxécution des travaux, les localités concernées (…) ont été remis au chef de l’Etat. Le projet de gestion des eaux pluviles et d’adaptation au changement climatique d’un coût global de 121,3 milliards de dollars, soit 68 109 950 000 000,00 FCFA a été présenté à Macky Sall. Il est aisni réparti: FND: 9 millions dedollarsn Etat du Sénégal: 16,3 millions de dollars et FEM: 5,5 millions de dollars. Les travaux devraient être rééalisés entre 2012 et 2019 avec prolongation jusqu’au 31 mai 2020. Ll’État promet son soutien et sa solidarité, lit-on dans la note.