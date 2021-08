Ouakam: La Cojer appelle à l’unité

La COJER de Ouakam constate depuis quelques temps que notre coalition Benno Bokk Yakaar , est traversée par un débat qui appelle de notre part une prise de position claire, nette et sans équivoque.

La COJER, fidèle à sa vocation de sentinelle et d’épine dorsale, dénonce avec véhémence la démarche cavalière de certains responsables du parti et de la coalition mus uniquement par le désir d’assouvir des ambitions purement personnelles et leur rappelle leur obligation à prôner l’unité et la cohésion de la Coalition Benno Bokk Yakaar .

La très mauvaise coordination du parti et de la coalition, connue de tous, ne doit être nullement un prétexte pour adopter une attitude divisionniste qui ne ferait que disloquer davantage notre organisation déjà chancelante.

La COJER rappelle et réaffirme sans ambages qu’il ne saurait être question d’un quelconque choix de candidat qui ne serait validé par la vaillante Jeunesse de Ouakam, seule structure du parti ayant toujours occupé le terrain et porté tous les combats

En outre La Jeunesse Républicaine de Ouakam invite tous les responsables du parti à la mobilisation derrière le Président Macky SALL pour une inscription massive sur les listes électorales