Locales à Kaolack : Le MTA plébiscite Mariama Sarr pour la Mairie et Baba Ndiaye au Conseil départemental

“On ne troque pas des chevaux qui gagnent”.Cet adage semble être bien obéi par les animateurs du Mouvement Taxawou Askan-Wi (MTA). Lors d’une rencontre tenue, ce jeudi, à Kaolack, El Hadji Bou Goumbala et Cie ont clamé à qui veut l’entendre que Madame Mariama Sarr, leur Mairesse et Monsieur Baba Ndiaye, Président du Conseil départemental sortant de la capitale du Saloum sont encore bons pour le service :”Madame Mariama Sarr est une pionnière du parti présidentiel, l’Alliance Pour la République (APR) à Kaolack. Son leadership ne fait plus l’ombre d’aucun doute. En dépit des dénonciations calomnieuses, son bilan à la de la municipalité est bâti sur de l’or dur. Nous en voulons pour preuve, les pistes Ndorongue-Pencc Ma-Ocass, Cœur de Ville, axe Médina Mbaba ; l’intensification du réseau électrique comme Médina Baye, Dialègne; acquisition d’un véhicule de ramassage des ordures, le PAMA, les multiples soutiens aux populations, etc. Cela nous conforte dans notre idée de vouloir l’accompagner encore pour la Mairie de la Ville de Kaolack. D’autre part, notre mouvement croit dur comme fer que Monsieur Baba Ndiaye a entrepris des actions dignes de louanges à la tête du Conseil départemental et , en confère, ses nombreux chelems (série de victoires, de reconnaissances) de la part de ses pairs. Avec un budget dérisoire, M. Ndiaye a su donner du tonus et de la vitalité à l’institution départementale.Kaolack a encore besoin de son ingéniosité, de sa belle compétence pour aller de l’avant”, note M.Goumbala. Les jambaars et femmes du MTA, mobilisés derrière El Hadji Bou Goumbala, par ailleurs,Président régional des transporteurs stockeurs, d’envoyer une fumante claque aux dénigreurs (selon ses propres termes):”Les populations de Kaolack ne vont pas se tromper de choix. Ces deux personnalités sont les meilleurs profils pour toute personne soucieuse du développement de notre localité. Les vociférations haineuses de politiciens à la petite semaine doublés de ” doorkatt” ne doivent pas nous détourner de l’essentiel : faire bulletins pleins pour ces deux responsables sûrs du parti présidentiel et de sa Coalition, le Bennoo Bokk Yakkar “.