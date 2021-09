8 morts, 22 blessés sur l’axe Fatick-Diouroup

Encore des victimes de la circulation ! Après les accidents à Kaolack qui a fait 4 morts, la route a encore tué. Cette fois-ci, c’est sur l’axe Diouroup à 15 km de Fatick, entre deux virages que le drame a eu lieu, vers 23 heures, dans la nuit du mardi 31 août au mercredi 1 septembre. C’est une collision entre un camion et un bus dénommé « horaire ». Un choc qui a fait 8 mort dont le chauffeur du bus et 22 blessés. Un jeune militaire du nom d’Ibrahima Keita est également identifié parmi les victimes. Le bus avait quitté Dakar, plus précisément le célèbre “garage Bignona” de Grand Yoff, pour rejoindre la ville de Sédhiou. Le corps sans vie et les blessés sont acheminés à l’hôpital.