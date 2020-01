3e mandat: La Cedeao dément

Le Président de la Commission de la CEDEAO a démenti l’information selon laquelle l’institution régionale a mis en garde les Présidents de l’espace qui envisagent de briguer un 3e mandat. L’intégralité de son communiqué

« Depuis quelques heures, circule sur les réseaux sociaux, un message attribué au Président de la Commission de la CEDEAO, portant sur le nombre de mandats présidentiels dans les États membres de la CEDEAO.

La Direction de la Communication de la Commission de la CEDEAO voudrait par ce canal, apporter un DÉMENTI FORMEL ET CATÉGORIQUE à ces propos qui sont attribués à Son Excellence Monsieur Jean Claude Kassi BROU.

Le Président de la Commission de la CEDEAO décline toute paternité de ces propos qui lui sont attribués. En aucun moment, il n’a été auteur de ces propos ni participé à une réunion, cette semaine à Abidjan.

La Commission de la CEDEAO informe l’opinion publique qu’elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour rechercher et traduire devant les juridictions compétentes, les auteurs de cette diffamation et de cette intoxication via les réseaux sociaux. »

Fait à Abuja, le 26 janvier 2020.

La Direction de la Communication

Commission de la CEDEAO