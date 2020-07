4 chefs d’Etat dont Macky attendus à Bamako

Selon plusieurs proches de la présidence de la République du Mali, quatre présidents ouest-africains doivent se rendre le 23 juillet au Mali pour tenter de trouver une issue à la crise socio-politique. Il s’agit entre autres des présidents Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire, Macky Sall du Sénégal, Mahamadou Issoufou du Niger et Nana Akufo-Addo du Ghana.

Alors que la commission de la Cédéao vient de boucler une tranche de la médiation au Mali, celle-ci recommande la mise en place d’une enquête pour déterminer qui sont les responsables des tirs contre les manifestants (11 morts) et les auteurs de la destruction d’édifices publics lors des récentes mobilisations de l’opposition.

Dans son préambule, le plan de la CEDEAO prévoit expressément le maintien du président IBK dans ses fonctions et une recomposition de la cour constitutionnelle. Celle-ci avait provoqué la colère des maliens en invalidant une trentaine de résultats des législatives tenues entre mars et avril, appelant aujourd’hui à un réexamen du contentieux électoral et à un gouvernement d’union nationale.