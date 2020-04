4 policiers volent une voiture à l’ASER

Des policiers voleurs. Il s’agit d’Abdou Karim Niang, agent de police stagiaire et trois auxiliaires, Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, Abdoulaye Thiam, Nfally Diallo en service à la 9e compagnie du Groupement mobile d’intervention (GMI). Ils ont volé un véhicule pick-up de l’ASER, de marque Toyota immatriculé AD8646 TTCI. La voiture volée à été bradée à un million à Boubacar Diallo se disant informaticien. Libération, qui donne la nouvelle renseigne qu’ils ont été perdus par les caméras du ministère de l’intérieur installées sur la voie publique. Ils ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt après avoir été livrés par le directeur général de la Police Ousmane Sy. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, soustraction de deniers publics et recel.