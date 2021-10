Clinique des Madeleines: Le directeur, le pédiatre, l’infirmière et la nurse arrêtés

La négligence criminelle ayant abouti à la mort par asphyxie du bébé Roya Saleh a connu hier dun rebondissement. Le directeur de la Clinique des Madeleines, Mahmoud Aïdibé, le pédiatre Dr Hussein Joubaïly, une infirmière et une aide-soignante ont été placés hier en position de garde-à-vue par la police du commissariat du Plateau. La machine judiciaire a été actionnée suite à la plainte des parents du bébé qui a connu une mort atroce puisqu’il a été asphyxié et carbonisé. Les services de pédiatrie de la clinique des Madeleines avaient placé le bébé de trois jours sous photothérapie (lumière UV) suite à une jaunisse. Apparemment, le bébé a été oublié dans l’appareil jusqu’à ce qu’il soit asphyxié et carbonisé par la lumière UV. Le directeur de cette clinique, l’une des plus huppées de Dakar, Mahmoud Aîdibé, et trois de ses agents ont passé leur première nuit dans les locaux du commissariat de Plateau. Les quatre mis en cause sont visés pour homicide involontaire. Ils seront présentés dans les jours à venir devant le Procureur qui pourrait les inculper pour homicide involontaire. Cette affaire rappelle celle du service de pédiatrie de l’hôpital Maguette Lô de Linguère où quatre nouveau-nés avaient perdu la vie dans des conditions atroces suite à l’incendie d’une couveuse artisanale dans laquelle on les avait placés.