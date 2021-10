Le patrimoine insolent de Farba Ngom

C’est le journal hebdomadaire l’indépendant qui vend la mèche, Les enquêteurs de l’Ofnac fouillent une fortune estimée à plus de 25 milliards de Fr CFA 15 maisons et 6 immeubles à Dakar appartenant à Farba Ngom. Des terrains de 7400 m2 entre Mermoz ancienne piste aéroport Diamniadio Saly et Somone et un parc automobile insolent de 800 millions Fr CFA sont traqués par l’Ofnac.

L’ancien vice-président de l’Assemblée Nationale Moustapha Cissé Lô avait soutenu que c’était une exigence populaire pour Farba Ngom d’accepter de faire une déclaration de patrimoine auprès de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) « Il doit réellement nous dire tous ses biens acquis de 2000 à maintenant. Farba Ngom est cité dans d’affaires de spéculation foncière, mais aussi de prise de marché dans plusieurs constructions de l’Etat. Il doit éclairer la lanterne des Sénégalais sur ces accusations » disait-il.

19 maisons et 6 immeubles à Dakar et des milliards de Fr CFA planqué chez lui aux Almadies

En terme de patrimoine immobilier, les dénonciateurs ont listé biens pas faciles à acquérir même en 20 ans de pouvoir « il nous reviennent qu’en dehors de ses biens cités le griot du président Macky Sall disposerait de 4 autres maisons de 300 mètre carré aux Almadies évaluées à 3 750 000 000 Fr CFA des maisons qui sont en location, cinq maisons de 200 mètre carré aux mamelles évaluées à 956 000 000 Fr CFA, 1000 mètre carré à Mermoz, 2 immeubles de R8 dans cette même localité, 6 maisons à Cité Keur Gorgui, 2 immeubles R+ 7 à Sacré Cœur, 2 immeubles au Point E , 3 maisons à la cité Damel 8 Terrains de 200 mètre Carré à l’ancienne piste de l’aéroport, une ferme de 2ha à Diamniadio 800 mètre Carré Somone 2 maisons à Saly 2000 mettre carre à Thies pour ne citer que cela car la liste est exhaustive sans compter de l’argent liquide planqué chez lui avoisinant des mil- liards » balancent ils.

A en croire ces dénonciateurs le sieur Farba Ngom pèserait plus de 25milliards de Fr CFA en tant que simple député maire. A la suite du griot du président de la république que nous avons essayé de joindre sans succès, la rédaction du journal l’indépendant a câblé un des enquêteurs de l’Ofnac qui a tenu à préciser que « conformément à la mission de leur institution les procédures d’enquêtes sont déclenchées et le dossier sera transmis au parquet si les présumés biens ont réellement des origines illicites » Toutefois un proche collaborateur du couple présidentiel interrogé par la rédaction s’est voulu clair « le chef de l’état Macky Sall est très à l’aise sur cette affaire. Depuis 2012 il n’a cessé d’avertir ses proches en leur disant de faire très attention car il ne protègera personne. Surtout que dans le contexte actuel nous avons en face de nous une opposition qui ne nous par- donne rien » dixit-il