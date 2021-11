Le chef de l’Etat a procédé hier à la pose de la première pierre de la Polyclini­que de l’hôpital Princi­pal, qui vise à réduire les évacuations sanitaires vers l’étranger. Cette infrastructure va coûter 60 milliards de F Cfa et dont la construction va durer 14 mois.

Avec cette Polyclinique, le chef de l’Etat veut réduire les coûts liés aux évacuations sanitaires vers l’étranger. Cette Polyclinique va être construite sur une surface de 20 000 m2, avec 9 niveaux. Composée d’une zone d’hospitalisation de 100 chambres et d’une hôtellerie de niveau 5 étoiles, cette infrastructure sanitaire dispose d’une zone plateau technique de nouvelle génération, composée de 6 blocs opératoires. Elle sera construite dans un délai de 14 mois, par l’entreprise turque Sila, avec l’expertise d’une entreprise sénégalaise, et va coûter 60 milliards de F Cfa. «Ce projet innovant va permettre à notre pays d’élargir la carte sanitaire, en le dotant d’une infrastructure médicale de dernière génération, répondant aux normes et standards internationaux(…) Financée par l’Etat du Sénégal, elle permettra de réduire, de façon significative, les évacuations sanitaires souvent coûteuses. La nouvelle infrastructure hospitalière offrira des soins de qualité, avec des équipements à la pointe de la technologie dans différentes spécialités médicales, notamment dans le domaine de la transplantation rénale, pour soulager définitivement les hémodialysés. Elle va également renforcer notre souveraineté sanitaire», a déclaré le chef de l’Etat, lors du lancement des travaux.