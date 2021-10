Bientôt un centre national de cinématographie

L’Etat veut faire renaître le cinéma sénégalais. Le Chef de l’Etat a demandé au Ministre des Finances et du Budget à travailler avec le Ministre de la Culture et de la Communication et le Ministre en charge de la Coopération, à la création prochaine, d’un Centre national de Cinématographie. Le président de la république a demandé au ministre des finances à renforcer en continu les ressources budgétaires exceptionnelles (2 milliards de francs CFA en 2022 contre 1 milliard en 2021) allouées au FOPICA (Fonds de Promotion de l’Industrie cinématographique et audiovisuelle), mais également