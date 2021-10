Ballon d’or: Toutes les fuites sur tweeter sont fausses

A grands coups de photos d’une liste censée être en provenance de France Football, des rumeurs circulent sur le nom du lauréat 2021 du Ballon d’Or dont on connaîtra le lauréat dans quatre semaines. Il est vrai que le vote s’est terminé le 25 octobre, et que désormais toutes les supputations sont possibles. En début de semaine, une liste annonçait Robert Lewandowski comme étant le vainqueur, puis cela a été le tour de Lionel Messi sur une autre photo qui a été relayée sur Twitter essentiellement. Du côté de France Football, qui organise le Ballon d’Or, on sait que ces dernières années des infos réelles avaient fuité sur l’identité du lauréat, mais c’était quelques jours avant la remise officielle, notamment parce qu’il fallait bien que le footballeur récompensé soit informé pour réaliser son interview et des photos. Alors, même si finalement ce buzz fait les affaires du média, ses responsables ont tenu à faire savoir que ces fameuses listes sont toutes fausses, car aucun document de ce type n’existe à cette date.

Le Ballon d’Or 2021 est encore un top secret !

Répondant à Eurosport, le rédacteur en chef de France Football met les choses au point. « Il n’y a aucun tableau récapitulatif qui a été imprimé depuis la fin des votes. Tout ce qui va circuler dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, c’est du fake, c’est aussi simple que ça. On ne va pas faire les prétentieux en disant qu’on ne se fera jamais pirater, mais il y a deux, trois règles élémentaires de base que l’on observe et, parmi celles-ci, celle de ne jamais imprimer un tableau récapitulatif du classement du Ballon d’Or. Ce sont des petits malins qui jouent à se faire une notoriété, à aller se chercher des followers », explique l’organisateur du trophée mondial. Et Philippe Auclair, journaliste en Premier League pour France-Football a lui aussi démenti sur Twitter ces rumeurs : « On me dit que quelques comptes diffusent sur Twitter de prétendues impressions du classement du Ballon d’Or 2021. Note à toutes les personnes concernées : ce sont tous des faux, pour la simple raison que nous, France Football, n’en avons jamais, jamais, imprimé avant la ‘révélation’, même pour un usage interne ». Encore un peu de patience, le 29 novembre prochain tout le monde aura la réponse.