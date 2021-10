Mairie de Ziguinchor : Sonko déclare sa candidature

La bataille de Ziguinchor aura bien lieu en janvier 2022. Et elle va opposer Ousmane Sonko, le leader de Pastef, et l’un des porte-étendards de la coalition Yewwi askan wi (Yaw), à Abdoulaye Baldé, le maire sortant de la capitale du Sud, et Benoît Sambou candidat de la coalition Benno bokk Yaakaar (Bby).

Le président de Pastef qui a tenu un meeting impressionnant, ce samedi, à Zi­guinchor, a profité de l’occasion pour déclarer officiellement sa candidature à la mairie. Cette candidature était quelque peu attendue, il faut dire. Elle découle, logiquement, dirait-on, des ré­sultats de la Prési­dentielle écoulée, qui ont montré que Sonko était arrivé quasiment en tête des suffrages dans le département de Ziguin­chor.

Le chef de file de Pastef espère que le même élan qui lui avait permis d’arriver 3ème à la Présidentielle de février 2019, lui permettra de rafler le fauteuil de maire à l’actuel occupant, Abdoulaye Baldé, qui va bien rempiler.

