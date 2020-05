43 milliards pour Air Sénégal

Le secteur des transports aériens est fortement impacté par le coronavirus. Les chiffres révélés par le ministre du Tourisme et des Transports aériens en disent long. Selon Alioune Sarr, justifiant le montant de 45 milliards FCFA alloués à Air Sénégal, par l’Etat du Sénégal, sur les 3 mois (mars, avril et mai) prévisionnels pour la gestion de la crise sanitaire, la compagnie aérienne aura perdu 20 milliards de F CFA sur son chiffre d’affaires tandis que LAS, la société qui exploite l’aéroport, voit ses pertes estimées perdu 6 milliards de F CFA. S’il en est ainsi, a indiqué le ministre, « c’est parce que les avions n’atterrissent plus. Par conséquent, ils ne paient plus de redevance de sureté, de balisage, d’approche d’accueil, ces éléments qui constituent les recettes aéroportuaires ».

1,3 millions de passager perdus

À en croire Alioune Sarr, avec le Covid-19, ce sont quasiment 1,3 millions de passagers qui sont perdus par les compagnies qui s’activent au niveau des aéroports sénégalais. Suffisant pour le ministre des Transport aérien d’interpeller les banques pour plus de diligence par rapport au fond que le chef de l’Etat a mis à la disposition des entreprises dans le cadre du plan de riposte contre le Covid-19.