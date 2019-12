500 caméras de surveillance seront installées d’ici fin 2020

Le Ministère de l’Économie numérique et des Télécommunications a tenu une rencontre dénommée « Pencum numérique », pour partager le bilan et les perspectives de la stratégie Sénégal 2025. Il a été noté que des caméras de surveillance sont en cours d’installation dans les villes de Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Touba. Sur les 500 caméras prévues d’ici fin 2020, les 213 ont déjà été installées.

Des caméras de surveillance sont en cours d’installation dans les villes de Dakar, Thiès, Kaolack, Saint Louis et Touba. Sur les 500 caméras prévues d’ici fin 2020, les 213 ont déjà été installées. L’annonce a été faite par le Ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications, face à la presse pour le bilan et les perspectives de la stratégie Sénégal 2025. Selon Ndèye Tické Ndiaye Diop, cette stratégie s’articule autour du cadre juridique et institutionnel, le renforcement du capital humain et la confiance numérique et quatre axes stratégiques prioritaires. « Son plan d’action, constitué de 28 réformes et 69 projets, pour un coût total de 1361 milliards FCfa, sera mis en œuvre à l’horizon 2025, dont 73% du financement est attendu du secteur privé, 17% du public et 10% du partenariat public-privé. Les axes stratégiques de la stratégie SN2025 se focalisent sur les questions de l’accès aux réseaux et services numériques de la connexion de l’administration, de l’industrie du numérique innovante et créatrice de valeurs et de sa diffusion dans les secteurs économiques prioritaires », dit-elle. En ce sens, le Ministre de l’Économie numérique indique que notre pays bénéficie de plus 11 000 km de fibre optique sur l’ensemble du territoire national, répartis entre les opérateurs de télécommunications et l’Etat à travers l’ADIE (4500 km), la Police et la Senelec. Il est desservi par 3 câbles sous marins permettant une bande passante internationale de plus de 170 Gigabits par seconde en 2019. « D’ici 2025, 40% des services administratifs seront mis en ligne et, à moyen terme, nous passerons à une économie cashless à travers le basculement de 50% de sapements de redevance dues à l’Etat par voie numérique. La mise en œuvre de ces mesures aura pour principal effet, une augmentation des recettes de l’Etat du fait de la facilitation apportée aux contribuables, une réduction de la facture de l’Etat, l’efficacité des services administratifs et le renforcement de la bonne gouvernance », renseigne-t-elle. Le Ministre annonce que le projet de loi portant création de la startup au Sénégal a été initié et déjà validé en conseil des ministres, le 06 novembre dernier. « Ce projet de loi a pour objet de mettre en place un cadre incitatif pour la création et le développement des startups au Sénégal, basé sur la créativité, l’innovation, l’utilisation des nouvelles technologies, la réalisation d’une forte valeur ajoutée ainsi qu’une compétitivité au niveau national et international. Il a été transmis à l’Assemblée nationale. Sur le taux de pénétration de l’internet, le Ministre fait savoir qu’elle est à 70,46% avec 11 081 424 abonnés, contre 105.8% en juin 2018.

