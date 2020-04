517 morts en 24 heures en Espagne, le bilan quotidien en baisse

POINT SITUATION : ESPAGNE

Le bilan de la pandémie en Espagne baisse à 517 morts en 24H, selon les autorités.

Le nouveau coronavirus a fait 17.489 morts à ce jour dans le pays le plus endeuillé en Europe après l’Italie. Mais la contagion ralentit avec 3.477 nouveaux cas détectés en un jour, le chiffre le plus bas depuis le 20 mars, et le gouvernement a distribué ce lundi des masques dans les transports en commun pour éviter qu’elle redémarre alors que le travail reprend après deux semaines « d’hibernation ».