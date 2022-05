Côte d’Ivoire : décès d’Amadou Soumahoro, président de l’Assemblée nationale

« Je rends hommage à un grand homme d’Etat, dont l’engagement et le parcours politique ont marqué notre pays. La Côte d’Ivoire perd un valeureux fils, un homme de conviction et de devoir. Je perds un fidèle compagnon, un ami loyal et dévoué« , poursuit le chef de l’Etat.

Président de l’Assemblée depuis mars 2019, il a fait de longs séjours à l’étranger ces derniers mois pour raison médicale.