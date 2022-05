Législatives: Seules 15 listes ont déposé

Hier, toutes les coalitions ont déposé leurs listes. Au lieu de 25, seules 15 listes se sont présenté à la Direction générale des Elections.

Il s’agit de Bokk Gis Gis/Liguey, And Nawlé, Nekkal Askanwi, Aar Sénégal,jammi Gox Bi, Bunt-Bi, Guem Sa bopp, Defar Sa Gokh, Ascosen Forces Ouvrières, Les Serviteurs/ MPR.

Les grandes coalitions quant à elles ont attendu la dernière heure pour déposer leurs listes. Il s’agit de Wallu Sénégal, Yewwi Askan et Benno bokk Yaakar. De même que And Jëf Pads de Mamadou Diop Decroix qui a décidé d’y aller seul, sans coalition.

Pour la coalition Yewwi Askan Wi, les listes ont été déposées par Déthié Fall et Aldiouma Fall. Pour la coalition de la majorité, les listes ont été déposées par Benoît Sambou et Pape Samba Diop.

Peu d’informations ont filtré sur ceux qui sont choisis pour diriger les listes nationales. Pour Les Serviteurs, présents dans la liste nationale et dans 8 départements, c’est Pape Djibril Fall qui va diriger les troupes. Pour la coalition Bunt Bi, c’est Dr Elhadj Ibrahima Mbow qui va diriger la liste proportionnelle. And nawlé sera dirigée par SerigneMboup. Pour la coalition YewwiAskan Wi, c’est le président de Pastef Ousmane SOnko qui va diriger la liste nationale. Khalifa Sall, cité à un certain moment, ne figurera même pas sur la liste de la coalition sortie deuxième lors des élections territoriales.