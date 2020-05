59 nouveaux cas positifs dont 8 communautaires

Sur 1027 tests réalisés ce jeudi 7 mai 2020, 59 cas sont revenus positifs soit un taux de positivité de 5,74%. Il s’agit de 51 contacts suivis par le ministère de la santé et 8 cas communautaires répartis à Pikine (1), Parcelles Assainies (2), Pikine (1), Maristes (1) Rufisque (1) Yeumbeul (1) Touba (1) . 69 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation à Fann et à l’hôpital Principal. A ce jour, le Sénégal compte 1492 cas positifs dont 562 guéris, 13 décès, 1 évacué et 916 encore sous traitement.