Une couturière et un entrepreneur arrêtés

Du nouveau dans l’affaire des deux caissières Nd. A. Mara et Nd. S. Thiam, à la Banque islamique du Sénégal (Bis) qui avaient pompé près 26 millions dans les comptes de Mbaye Diagne. Employés respectivement aux agences de la Cité Soprim et de Liberté 6, elles ont été arrêtées et déférées au parquet le 17 décembre dernier.

La gendarmerie de la Foire qui est chargée de l’enquête, a démasqué trois autres personnes impliquées dans cette mafia financière. Ils ont été tous déférés le 14 janvier dernier au parquet pour association de malfaiteurs, complicité, blanchiment de capitaux.

Il s’agit, selon L’OBS, d’une couturière, M. Seck, d’un entrepreneur M. Niang et M. Samb, mari de l’une des dames arrêtée en premier ressort, « bourreau » de l’international Sénégalais qui évolue à Fc Bruges en Belgique.