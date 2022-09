Tous derrière le DG Papa Demba Bitèye pour rendre concrète la vision du Président Macky !

Depuis la mise en place du bureau de l’Assemblée Nationale dirigé par le Dr Amadou Mame Diop, des voix se sont levées pour tenter de manipuler l’opinion public en leur faisant croire que le choix devrait porté sur Madame Aminata Touré dite Mimi et non sur le Maire apériste de la Commune de Richard-Toll (Saint-Louis), militant de la première heure du parti présidentiel. Face à cette situation, la tête de liste départementale de Kaolack, en l’occurrence, le Directeur Général de la SENELEC, Pape Demba Bitèye, n’a pas attendu longtemps pour recadrer Mimi et ses acolytes trop prétentieux, du reste.

Nous femmes de la mouvance présidentielle et moi, personnellement, en ma qualité de membre et actrice politique dans la Commune de Ndiaffate , nous réitérons notre engagement et notre soutien indéfectible au Président de la République son Excellence Macky Sall et, particulièrement, à son bouclier et souteneur, l’ infatigable Pape Demba Bitèye. Ce dernier a fini de faire ses preuves lors des dernières élections législatives. Son seul tort et, si tort il ya, c’est de défendre le Président Macky. Aujourd’hui, il ne cesse de mouiller le maillot pour la réussite de ses nombreux projets et programmes. Je veux en citer l’accès universel en électricité qui est en passe de devenir une réalité tangible grâce au DG Bitèye. Nous sommes plus que jamais derrière lui pour le prêter main forte afin qu’il rendre concrète cette vision chère au Chef de l’Etat.

Dès lors, nous rappelons à l’ordre tous ces militants et responsables qui tenteraient de semer la discorde ou jeter le discrédit sur le Président de la République et sur M. Papa Demba Bitèye. A ces responsable sans scrupule ni loyauté, nous vous rappelons que vos rapports avec Macky et Bitèye ne sauraient se limiter à des postes, des privilèges et autres sinécures. Par conséquent, la logique et le devoir politique voudraient que vous fassiez preuve d’humilité, de loyauté et de solidarité pour continuer à accompagner le Président dans sa marche résolue vers l’émergence. Pour finir, nous vous exhortons à faire preuve de discipline et arrêter tous ces agissements qui ne serviront à rien car, la priorité est de galvaniser toutes les forces vives du Saloum, d’économiser et d’orienter toutes nos énergies au développement socio-

économique de Kaolack et de nos Communes respectives.

Mme Ramatou Diaby, responsable politique BBY Commune Ndiaffatte (département de Kaolack).