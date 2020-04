COVID-19: 69 NOUVEAUX POSITIFS DONT 6 CAS COMMUNAUTAIRES

Ce samedi 25 avril 2020, sur 703 tests réalisés, 69 cas ont été déclarés positifs. Il s’agit de 63 cas contacts et 6 cas communautaires dont 1 à Colobane, 1 à Mbao, 1 aux Parcelles Assainies, 1 à Niayes Choker (Rebeuss), 1 à Mbacké et 1 à Nioro. Aucun cas grave n’a été signalé. 14 patients ont été également déclarés guéris et vont rentrer dans les heures qui suivent. A ce jour, le Sénégal a enregistré 614 patients de Covid-19 dont 276 guéris, 7 décès.