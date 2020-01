6eme journée : Les résultats de la Ligue 1

La sixième journée de la Ligue 1 nous a réservé de grosses surprises ce samedi après-midi avec deux des trois affiches qui se sont déroulées.

GF surprise par le promu CNEPS (0-1)

Coup de tonnerre au Stade Djibril Diagne ce samedi. Génération Foot, le champion du Sénégal en titre, déjà très mal en point, s’est inclinée devant l’un des promus de la saison, le CNEPS Excellence. 7ème avec 7 points avant cette journée, les Grenats sortis d’un nul face à l’AS Pikine devaient facilement dominer les Thiessois cet après-midi. Mais, avec de l’enthousiasme et avec beaucoup d’opportunisme, CNEPS a créé la sensation en battant l’équipe qui n’a concédé qu’une seule défaite lors de la précédente saison. Mais pour cette campagne, après seulement 6 journées de championnat, Génération enregistre déjà son troisième revers. Loin du podium en tout cas !

Le Jaraaf surpris à domicile par le Stade de Mbour (1-3)

L’affiche Jaraaf – Stade de Mbour aura créé la surprise du weekend. Alors que les vice-champions du Sénégal sortaient sur une victoire face à Gorée, ils se sont faits surprendre ce samedi à domicile par une formation du Stade de Mbour en confiance (1-3). Tout semblait rentrer dans l’ordre pour le Jaraaf de Dakar après deux victoires consécutives. Mais cet après-midi, les bêtes noires ont resurgi au stade Ibrahima Boye de Ndiarème. Face au Stade de Mbour pour le compte de la 6ème journée, les Vert et Blanc ont cédé face à la vague des hommes de Cheikh Guèye. Score final 3 buts à 1, les Mbourois ont réussi un gros coup puisqu’ils s’éloignent d’avantage de la zone rouge, en gagnant 4 places et en empêchent Jaraaf de Dakar d’accéder au podium éventuellement.

Teungueth FC s’impose devant Diambars (2-1)

En déplacement ce samedi au Stade Fodé Wade, Teungueth FC faisait face au 5ème du championnat, Diambars. Les poulains de Youssouph Dabo se sont imposés avec caractère sur le score de 2 buts à 1. C’était l’une des affiches les plus attendues de cette sixième journée de ligue 1, Diambars – Teungueth FC. Leaders du championnat, les Rufisquois devaient maintenir le cap pour se conforter dans leur fauteuil. Alors Youssouph Dabo et ses hommes savaient ce qui leur attendait, puisque Diambars reste sur une défaite face à DSC (2-1) et voudrait se relancer. Justement, les académiciens vont se montrer plus incisifs en dominant la première période par un but de leur homme providentiel, Bamba Dieng. Mais au retour des vestiaires, les Rufisquois vont revenir au score grâce à Baye Djiby Diop à la 55′ minute. Et mieux, le coach Dabo et ses poulains vont s’imposer grâce à un but de Pape Waly Ndiaye en toute fin de partie, à la 87′ minute.

