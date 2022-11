Man-United va mettre Ronaldo à la porte !

Depuis dimanche, la guerre est plus que jamais déclarée entre Manchester United et Cristiano Ronaldo, qui a donné une interview explosive. Les Red Devils ont décidé de réagir et d’attaquer !

Après un premier mariage réussi, Cristiano Ronaldo et Manchester United se sont retrouvés en secondes noces à l’été 2021. Approché par Manchester City, l’attaquant avait décliné l’invitation pour rentrer à la maison, sur les conseils de Sir Alex Ferguson. La star portugaise voulait aider les Red Devils à retrouver leur niveau et le devant de la scène. Mais au Théâtre des Rêves, CR7 a vécu un véritable cauchemar ces derniers mois. Après une première année où il avait marqué pourtant 24 buts et délivré 3 assists en 38 matches toutes compétitions confondues, son équipe n’avait pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions.

L’une des raisons qui l’a poussé à demander son départ cet été 2022. Mais pas seulement. Le joueur, profondément marqué après le décès de l’un de ses bébés il y a quelques mois, n’avait pas reçu le soutien qu’il attendait de la part de la direction. Une direction qui avait d’ailleurs douté de lui cet été lorsqu’il s’était absenté lors de la reprises estivale pour rester avec sa petite-fille malade. Cristiano Ronaldo ne l’a pas digéré et l’a d’ailleurs expliqué cette semaine lors de l’interview explosive qu’il a donné à Piers Morgan. Le joueur né en 85, qui n’est plus qu’un simple remplaçant cette saison, en a largement profité pour régler ses comptes.

MU a pris des mesures suite à son interview

La famille Glazer, Wayne Rooney, Ralf Rangnick et même ses coéquipiers : tout le monde y est passé ! Mais celui qui a pris le plus cher est Erik ten Hag. Arrivé sur le banc mancunien cet été, le Néerlandais s’est accroché à plusieurs reprises avec le Portugais. Ce dernier l’a donc plusieurs fois attaqué lors de son entretien avec Piers Morgan. Hier, il a mis le coup de grâce avec de nouvelles déclarations explosives. «Je ne cache pas que la relation avec le coach n’est pas bonne. Je suis honnête. Il ne me respecte pas de la façon dont je le mérite. L’entraîneur n’avait pas de respect pour moi», a-t-il avoué.

Puis il a ajouté : «c’est pourquoi la relation est comme ça. Il n’arrête pas de dire dans la presse qu’il vient me voir, qu’il m’aime blablabla. Mais ce n’est que pour la presse. Cent pour cent. Si tu n’as pas de respect pour moi, je n’aurai jamais de respect pour toi.» Une nouvelle sortie médiatique coup de poing de la part du joueur, que l’on a suivi de près à MU. Ce vendredi, le club anglais a publié un nouveau communiqué de presse.« Manchester United a pris ce matin les mesures appropriées en réponse à la récente interview de Cristiano Ronaldo avec les médias. Nous ne ferons pas d’autres commentaires tant que ce processus n’aura pas abouti.»

Les Red Devils veulent rompre avec CR7

Le Daily Mail en dit un peu plus sur le sujet cet après-midi. Ainsi, la publication anglaise explique que Manchester United attendait de voir l’intégralité de l’entretien du joueur pour se prononcer sur son avenir et sur les éventuelles sanctions à prendre. Depuis hier, les dirigeants ont toutes les informations en leur possession. Selon le Daily Mail, ils ont entamé des démarches légales afin de rompre le contrat de CR7, qui prend fin initialement le 30 juin 2023. Man U ne souhaite pas qu’il touche le moindre centime après son interview que le club estime « déloyale« .

Ainsi, ils veulent casser le contrat du joueur, qui touche 574 000 euros par semaine. En allant au bout de son bail, Cristiano Ronaldo aurait touché environ 18,3 millions d’euros. Les avocats des pensionnaires d’Old Trafford estiment qu’il «a violé les termes de son contrat avec ses allégations explosives contre le club, les Glazers, le manager Erik ten Hag et ses coéquipiers». Les dirigeants, à savoir Les Glazers, le directeur général Richard Arnold, le directeur du football John Murtough, et Ten Hag ont décidé que le joueur avait dépassé les limites et qu’un retour était impossible. Le Mail précise qu’ils ont toutefois rejeté l’idée de mesures disciplinaires supplémentaires. Le divorce est acté entre MU et CR7.