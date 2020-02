750 KG COCAÏNE SAISIS: UN BELGE ET UN MAROCAIN ARRÊTÉS EN GAMBIE

Rebondissement dans l’histoire des 750 kg de cocaïne saisis en haute mer, au mois d’octobre dernier. Le troisième navire qui avait réussi à semer les garde-côtes espagnols et sénégalais a été arraisonné en Gambie. Les membres de l’équipage, un marocain et un belge ont été interpellés par la marine gambienne. Ils sont transférés au Sénégal et d’après nos confrères de L’Obs, mis à la disposition des limiers de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) pour continuer l’enquête. Une nouvelle donne, qui vient compléter la liste des personnes qui avaient été déployées le 31 octobre 2019, en haute mer, pour convoyer un stock de 750 kg de cocaïne. Avant que leur mission ne soit avortée par l’action de la Guardia espagnole et la marine sénégalaise qui patrouillaient au large des côtes sénégalaises