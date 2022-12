Dr Boubacar Sy : » On n’a pas le droit de faire la promotion de la médiocrité ;Aliou Cissé doit rendre le tablier… »

Dr Boubacar Sy vient de cracher ses quatre vérités au sujet des primes des Lions de la Téanga au retour du Qatar . A en croire le responsable politique du parti présidentiel à Kaolack (Commune de Lat Mingué): »

L’aventure de nos Lions s’est arrêtée aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 à Qatar. Ils sont revenus au bercail et ont reçu des primes des mains du Président. Je ne suis pas d’accord qu’on leur accorde ces pécules comme s’ils étaient en quart de finale. On ne doit pas faire la promotion de la médiocrité. Leur accorder certains privilèges, c’est faire primer la défaite. Cela ne doit pas se faire. On devrait seulement les encourager à aller persévérer afin de relever d’autres défis », a laissé entendre le Dr Sy sur les ondes de Walf FM/TV. Le pharmacien titulaire de son état, de renchérir : »Ce que l’on donne à Aliou Cissé et ses poulains pouvait servir à autres choses. Je suis vraiment très déçu de la piètre prestation de notre onze national. Il n’y a pas de petites ou grandes équipes. Elles sont d’égale dignité. Le cas du Maroc face à son voisin l’Espagne est révélateur. Idem pour Argentine et Arabe Saoudite, Japon et Allemagne et France et Tunisie. Ils compétissent dans les mêmes championnats. Il n’y avait vraiment pas photo. Le Sénégal n’a pas une petite équipe pour mériter ce sort. Nous sommes les champions d’Afrique. En plus, nos joueurs compétissent dans de grands clubs à l’étranger. Nous devons regarder plus loin , rehausser nos ambitions. On doit faire plus ». Et le Dr Boubacar Sy d’inviter le coach Aliou Cissé à rendre le tablier: »Ces contre-performances sont inacceptables. Aujourd’hui, on doit changer d’entraîneur. Aliou Cissé est à la tête de cette équipe depuis plus de 07 ans. Il a fait ses preuves. Il doit aller voir ailmeurs. Il a atteint ses limites. L’absence de Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté ne doit pas justifier cet état de fait. C’est pas une raison. Notre pays regorge une centaine de joueurs à travers le monde. Il urge alors de faire les bons choix ,

sélectionner des joueurs aptes à compétir avec brio. Je dois dire, au finish , qu’on parle d’équipe. Le football n’est pas un sport individuel mais c’est le collectif », s’est-il expliqué.