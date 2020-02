Saint-Louis: Affrontements entre policiers et pêcheurs

Des affrontements ont éclaté entre pêcheurs de Guet-Ndar et forces de l’ordre à Saint-Louis. Des blessés sont dénombrés dans les rangs des policiers et des Guet-ndariens, rapportent plusieurs sources. Radio Sénégal en décompte plus de 10. Des manifestants ont été interpellés.

Dans leur furie, les manifestants, qui ont assiégé la rue vers 10 heures, ce mardi, 4 février, ont incendié un véhicule de la SENELEC. D’autres dégâts sont signalés puisque les manifestants, dans une véritable explosion de colère, cassent tout sur leur passage.

La police intervient pour les contrer en tirant des grenades lacrymogènes. L’atmosphère est irrespirable.