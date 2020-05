83 nouveaux positifs, 32 guéris

Sur 848 tests, 83 sont revenus positifs ce samedi 9 mai 2020, soit un taux de positivité de 9,78%. Il s’agit de 69 cas contacts et 14 cas communautaires répartis comme suit: Fass (1) Parcelles Assainies (5) Mbao (2) Médina (2) Touba (4 cas). 32 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation à Fann et à l’hôpital Principal.

A ce jour, le Sénégal compte 1634 cas positifs dont 643 guéris, 15 décès, 1 évacué et 975 encore sous traitement.

La prise en charge extra hospitalière a débuté et concerne les patients positifs asymptotiques, âgés de moins de 50 ans et ne souffrant d’aucune autre maladie. Ils seront suivis dans des lieux aménagés pour leur traitement par un personnel médical qualifié.