Recul démocratique au Sénégal: La position du ministère des affaires étrangères français

Au sujet de cette lettre, elle déclare : «Il ne nous revient pas de nous prononcer sur cette question qui reste hypothétique. A ma connaissance, il n’y a pas eu d’annonce de candidature du président Macky Sall pour un troisième mandat. Elle ajoute que «la France, et le président de la République l’a réaffirmé à l’occasion de sa tournée en Afrique, est profondément attachée au dialogue et au respect du droit et du pluralisme politique, c’est essentiel à toute démocratie et le président avait rappelé à cet égard que nous parlions à tout le monde, aux autorités en place comme aux oppositions et à la société civile», rapporte Vox Populi.