89 nouveaux positifs, 6 cas graves

Sur 800 tests parvenus ce lundi 4 mai 2020 au ministère de la santé, 89 cas sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,02%. Il s’agit de 86 contacts suivis par les services du ministère de la santé et 3 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit: (1) à la Médina et 2 à Mbour. 43 patients sont déclarés guéris et 6 cas graves signalés à Fann et Principal. A ce jour, 1274 cas positifs sont recensés au Sénégal dont 475 guéris, 10 décès et 845 sous traitement.