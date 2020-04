A 489 euros, le nouvel iPhone SE est un iPhone 8 sous stéroïdes

Le nouveau modèle d’entrée de gamme d’Apple sera disponible en précommande vendredi, pour une commercialisation en ligne le 24 avril.

Votre vieux smartphone est à l’agonie ? Vous n’avez pas envie de dépenser 800 ou 1.000 euros pour un téléphone floqué du logo à la pomme ? Ce nouvel iPhone SE, dévoilé par Apple mercredi, pourrait bien vous séduire. Vendu à partir de 489 euros, il reprend le design de l’iPhone 8 mais propose la même puce (A13 Bionic) que l’iPhone 11, et un capteur photo unique (comme le XR), pour un rapport qualité-prix séduisant. Coronavirus oblige, l’iPhone SE nouvelle génération sera commercialisé en ligne le 24 avril, avec des précommandes ouvertes vendredi.

Quatre ans après le premier iPhone SE, Apple a décidé de dire adieu aux écrans de 4 pouces, une décision que les amateurs de smartphones ultra-compacts regretteront. Le nouvel iPhone SE adopte le design de l’iPhone 8 (qui reprenait lui-même celui de l’iPhone 6). Traduction : l’affichage est son point faible, avec une résolution de 1334 × 750 pixels et des bords imposants qui n’ont pas changé depuis 2014. On retrouve également un bouton Home et le système d’empreinte digitale Touch ID, ainsi qu’une façade arrière en verre qui permet la recharge sans-fil.